AIXTRON Aktie heute im Plus - 17.04.2026

Die AIXTRON Aktie konnte bisher um +3,01 % auf 42,14€ zulegen. Das sind +1,23 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +2,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 42,14€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die AIXTRON Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +109,37 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +12,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON +137,03 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,12 % 1 Monat +22,16 % 3 Monate +109,37 % 1 Jahr +308,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 17.04.2026, 09:20 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs Emission einer Wandelschuldverschreibung über 450 Mio.€ (verwässernd rund 7,5%), mögliche Verwendung vor allem für Akquisitionen, die aktuelle Liquiditätslage (~273 Mio.€), Spekulationen zu Zukäufen (u.a. Graphen/Black Swan) und strategischer Diversifikation in Verbindungshalbleiter/2D‑Materialien. Diskussionen betreffen Kursreaktionen, Anlegerkritik am Management, Anteilserhöhungen großer Investoren und Nachfrage nach Shortquote.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,72 Mrd. € wert.

Europa rückt ins Zentrum eines neuen Rohstoff- und Technologiebooms. Während ein Quasi-Monopolist mit Rekordmargen die globale Chipindustrie antreibt und von der explodierenden KI-Nachfrage profitiert, formiert sich parallel ein potenzieller …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,62 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,54 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.