Mercedes-Benz Group Aktie heute mit Dividendenabschlag - 17.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Mercedes-Benz Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,81 % im Minus. Der Grund für den heutigen Kursrückgang der Mercedes-Benz Group Aktie ist der Dividendenabschlag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Mercedes-Benz Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -11,75 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um -6,30 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Mercedes-Benz Group auf -16,15 %.

Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,30 % 1 Monat -6,28 % 3 Monate -11,75 % 1 Jahr -0,24 %

Stand: 17.04.2026, 09:21 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Mercedes-Benz Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Mercedes-Benz Group Aktie. Im Fokus stehen der Dividendenabschlag von 3,50 Euro brutto, die Ex-Tag-Reaktion und die mögliche Unter-50-Euro-Durchbrechung, sowie fundamentale Belastungen durch China-Verkaufseinbrüche und Gewinnrückgänge. Zudem werden HV-Ereignisse, Kostensenkungsmaßnahmen und die E-Mobilitätsstrategie diskutiert, welche die fundamentale Attraktivität und technische Bewertungsseite beeinflussen.

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,10 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,85 %. Volkswagen notiert im Plus, mit +0,60 %. General Motors notiert im Plus, mit +0,63 %.

Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



