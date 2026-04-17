    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Besonders beachtet!

    3345 Aufrufe 3345 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mercedes-Benz Group Aktie heute mit Dividendenabschlag - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die Mercedes-Benz Group Aktie, bisher, um -4,81 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mercedes-Benz Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Mercedes-Benz Group Aktie heute mit Dividendenabschlag - 17.04.2026
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

    Mercedes-Benz Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Mercedes-Benz Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,81 % im Minus. Der Grund für den heutigen Kursrückgang der Mercedes-Benz Group Aktie ist der Dividendenabschlag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Short
    56,75€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    50,16€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Mercedes-Benz Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -11,75 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um -6,30 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Mercedes-Benz Group auf -16,15 %.

    Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,30 %
    1 Monat -6,28 %
    3 Monate -11,75 %
    1 Jahr -0,24 %

    Stand: 17.04.2026, 09:21 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Mercedes-Benz Group Aktie. Im Fokus stehen der Dividendenabschlag von 3,50 Euro brutto, die Ex-Tag-Reaktion und die mögliche Unter-50-Euro-Durchbrechung, sowie fundamentale Belastungen durch China-Verkaufseinbrüche und Gewinnrückgänge. Zudem werden HV-Ereignisse, Kostensenkungsmaßnahmen und die E-Mobilitätsstrategie diskutiert, welche die fundamentale Attraktivität und technische Bewertungsseite beeinflussen.

    Zur Mercedes-Benz Group Diskussion

    Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,10 Mrd. € wert.

    Gerresheimer, Zip & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

     

    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

     

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,85 %. Volkswagen notiert im Plus, mit +0,60 %. General Motors notiert im Plus, mit +0,63 %.

    Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?

     

    Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Mercedes-Benz Group

    -4,05 %
    -6,30 %
    -6,28 %
    -11,75 %
    -0,24 %
    -29,10 %
    -23,15 %
    -2,48 %
    +165,85 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000
    Mercedes-Benz Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Mercedes-Benz Group Aktie heute mit Dividendenabschlag - 17.04.2026 Am 17.04.2026 ist die Mercedes-Benz Group Aktie, bisher, um -4,81 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mercedes-Benz Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     