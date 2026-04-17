Nvidia überholt: AMD-Aktie mit neuem Allzeithoch – was geht jetzt noch?

Angetrieben von starken Quartalszahlen wie denen von ASML und Taiwan Semiconductor und erneuter KI-Begeisterung konnte die Aktie von Halbleiterentwickler AMD in den vergangenen Tagen eine beeindruckende Rallye auf das Börsenparkett zaubern.

Die Anteile feuerten sich ausgehend von einem charttechnischen Boden bei rund 200 US-Dollar um fast 40 Prozent. Damit gelang ihnen einen Ausbruch über frühere Hochs sowie neue Rekordnotierungen, die in der technischen Analyse als starke Kaufsignale gelten.

Hat AMD Anlegerinnen und Anlegern damit jetzt noch mehr zu bieten und ist das Papier noch für einen Einstieg geeignet oder sollte lieber eine Abkühlung der zuletzt steilen Rallye abgewartet werden?

Neue Euphorie nach langer Seitwärtsphase

Zwischen März 2024 und April 2025 setzte bei der zuvor gut gelaufenen Aktie eine hartnäckige Konsolidierung ein, die auf dem Höhepunkt des Zoll-Crash in einem Tief bei 83,75 US-Dollar kulminierte. Seither geht es für AMD wieder bergauf, wobei es insbesondere im vergangenen Herbst zu einem starken Kursanstieg gekommen ist, der für neue Allzeithochs sorgte.

Die technische Überhitzung der Aktie hatte aber ihren Preis, sodass der Kaufdruck nachließ und AMD in eine Seitwärtsphase überging. Ende Januar konnte das bisherige Rekordhoch zwar noch einmal egalisiert werden, es fehlte aber Anschlusskäufen. Die Aktie fiel an die untere Begrenzung der Seitwärtsrange zurück und verharrte dort in den vergangenen Wochen.

Die jüngste Rallye sorgt frische Kaufsignale, ...

Dadurch konnte die 200-Tage-Linie getestet und trotz der durch den Iran-Krieg geschürten Unsicherheit erfolgreich als Unterstützung behauptet werden. Das sorgte für Sicherheit, während die Entspannung im Nahost-Konflikt schließlich für neue Kaufimpulse in die steile Rallye der vergangenen Tage sorgte. Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie lieferte AMD ein erstes Kaufsignal, mit dem neuen Allzeithoch am Donnerstag ein zweites.

Dabei wurde die Rallye von steigenden technischen Indikatoren begleitet. Das ist aus Käufersicht ermutigend. Noch liegen sowohl im RSI als auch im MACD aber keine den Ausbruch bestätigenden neuen Hochs vor. Es besteht also das Risiko bearisher Divergenzen und damit auch die Möglichkeit eines Fehlsignals. Die Kraftanstrengung ist dem RSI außerdem abzulesen, der bereits tief im überkauften Bereich angelangt ist.

... doch vor weiteren Gewinnen ist eine Abkühlung nötig

Damit dürfte die jüngste Rallye ihrem Ende näher sein als ihrer Fortsetzung. Für nachhaltig höhere Notierungen ist zuerst eine Konsolidierung der technischen Überhitzung von Nöten. Eine solche könnte sich entweder durch einen längeren Verbleib an der Unterstützung bei 250 US-Dollar ergeben oder durch einen Pullback bis zur 50-Tage-Linie, die noch auf einen Test als neuer Support wartet.

Grundsätzlich liegt aber ein starkes Chartbild vor, das mittel- und langfristig für höhere Kurse sorgen dürfte, solange nicht der Unterstützungsbereich zwischen 190 und 200 US-Dollar nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) aufgegeben wird.

Fazit: Kurzfristig überwiegen die Risiken

Auch mit Blick auf die Bewertung würde AMD von einer Rallyepause profitieren. Das KGVe 2026 beträgt nach dem jüngsten Höhenflug 41,5. Das liegt nicht nur deutlich über dem Branchendurchschnitt von 23 sondern auch über den Gewinnvielfachen von Mitbewerbern wie Broadcom (35) und Nvidia (23,9). Auch bei vielen anderen Kennziffern handelt AMD deutlich über dem Niveau seiner Konkurrenten.

Anlegerinnen und Anleger, welche die Rallye verpasst haben, sollten ihr daher vorerst nicht hinterherjagen und sich nach weniger stark gelaufenen Aktien umsehen. Wer rechtzeitig eingestiegen und noch investiert ist, sollte über das Setzen von Trailing-Stopps und Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Die Chance auf etwas günstigere Kurse stehen kurzfristig hoch.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion