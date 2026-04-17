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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Kaum Bewegung - Lage in Nahost weiter fragil

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax kehrt über 24.000 zurück und stagniert
    • Fragile Lage im Nahen Osten drückt auf Ölpreise
    • MDax sinkt 0,1 Prozent, EuroStoxx minimal im Plus
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Kaum Bewegung - Lage in Nahost weiter fragil
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rückkehr des Dax über die 24.000-Punkte-Marke hat der deutsche Leitindex am Freitag nahezu stagniert. Im frühen Handel stand bei 24.152 Punkten ein minimales Minus zu Buche.

    "Die Situation im Nahen Osten bleibt weiterhin fragil", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. "Auch wenn es jetzt auf diplomatischem Wege zu einigen Vereinbarungen kommt, sind wir noch ganz weit von einem Frieden entfernt." Das zeige sich auch an den Energiemärkten, wo die Ölpreise noch keine Entspannung in der Region signalisierten.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor 0,1 Prozent auf 30.912 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es minimal nach oben./la/nas





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