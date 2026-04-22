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    Ihre wichtigsten Termine

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    Tesla, Boeing, IBM, L' Oréal, Texas Instruments & Philip Morris legen Zahlen vor

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Tesla, Boeing, IBM, L' Oréal, Texas Instruments & Philip Morris legen Zahlen vor
    Foto: Dall-E

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: ABB, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Geschäftsbericht
    07:00 Uhr, Frankreich: Rexel, Q1-Umsatz
    07:00 Uhr, Niederlande: Randstad, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Tele2 AB, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz
    10:00 Uhr, Niederlande: ASML Holding, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Österreich: Bawag Group, Hauptversammlung
    12:30 Uhr, USA: GE Vernova, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Boeing, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: AT&T, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: CME Group, Q1-Zahlen
    17:50 Uhr, Frankreich: Carrefour, Q1-Umsatz
    18:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Q1-Zahlen
    18:00 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz
    18:00 Uhr, Frankreich: L' Oréal, Q1-Umsatz
    22:00 Uhr, USA: Lam Research, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: United Airlines , Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Tesla, Q1-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: IBM, Q1-Zahlen

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    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 3/26
    07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 3/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 3/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelspreise 3/26
    11:00 Uhr, Belgien: Verbrauchervertrauen 4/26
    16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)
    16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht
    18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 3/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 22.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNGüter-Handelsbilanz Gesamt
    01:50JapanJPNExporte (Jahr)
    01:50JapanJPNAdjusted Merchandise Trade Balance
    01:50JapanJPNImporte (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRPPI Core Output (YoY) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRKern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRConsumer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRVerbraucherpreisindex (Jahr)
    09:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    09:40Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    10:05GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    12:00DeutschlandDEUGerman Buba Monthly Report
    14:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    14:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    16:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    17:10Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    19:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    19:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
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    Webinare

    ZeitThema
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    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    02.06. 17:30 WebinarWH SelfInvest: Strategien machen keine erfolgreichen Trader...
    18:00 WebinarWH SelfInvest: So verdienen Sie Geld mit Daytrading
    alle Webinare anzeigen »

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