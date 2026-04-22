Ihre wichtigsten Termine
Tesla, Boeing, IBM, L' Oréal, Texas Instruments & Philip Morris legen Zahlen vor
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: ABB, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Geschäftsbericht
07:00 Uhr, Frankreich: Rexel, Q1-Umsatz
07:00 Uhr, Niederlande: Randstad, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Tele2 AB, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz
10:00 Uhr, Niederlande: ASML Holding, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Österreich: Bawag Group, Hauptversammlung
12:30 Uhr, USA: GE Vernova, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Boeing, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: AT&T, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: CME Group, Q1-Zahlen
17:50 Uhr, Frankreich: Carrefour, Q1-Umsatz
18:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Q1-Zahlen
18:00 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz
18:00 Uhr, Frankreich: L' Oréal, Q1-Umsatz
22:00 Uhr, USA: Lam Research, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: United Airlines , Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Tesla, Q1-Zahlen
22:05 Uhr, USA: IBM, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 3/26
07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 3/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 3/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelspreise 3/26
11:00 Uhr, Belgien: Verbrauchervertrauen 4/26
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)
16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht
18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 3/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 22.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Güter-Handelsbilanz Gesamt 01:50 JPN Exporte (Jahr) 01:50 JPN Adjusted Merchandise Trade Balance 01:50 JPN Importe (Jahr) 08:00 GBR PPI Core Output (YoY) n.s.a 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Retail Price Index (MoM) 08:00 GBR Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 09:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 09:40 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 10:05 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 12:00 DEU German Buba Monthly Report 14:15 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 14:45 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 16:00 EUR Consumer Confidence 17:10 EUR Rede von Sleijpen der EZB 19:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 19:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
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