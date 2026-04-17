Heritage Mining meldet hochgradige Goldfunde vom Melba-Projekt

Während der Goldmarkt weltweit an Dynamik gewinnt, liefert Heritage Mining (CSE: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) beeindruckende Daten aus dem Herzen des nordatlantischen Goldgürtels. Die jüngsten Bohrergebnisse vom Melba-Projekt in der Nähe von Kirkland Lake deuten darauf hin, dass das Unternehmen einer bedeutenden, hochgradigen Goldmineralisierung auf der Spur ist.

Die jüngsten Bohrerfolge lassen sich am besten mit den Schlagworten spektakuläre Gehalte und sichtbares Gold umschreiben. Im Fokus der aktuellen Meldung steht dabei das Bohrloch ML3840-003, das in einer Tiefe von lediglich 79 Metern einen Spitzenwert von 22,0 g/t Gold über 0,50 Meter lieferte. Flankiert wird dieser hochgradige Abschnitt von breiteren Zonen mit niedrigeren Goldgehalten, darunter 0,21 g/t Gold über 6,9 Meter und 0,23 g/t Gold über 6,1 Meter.

Noch weitaus spannender für Geologen und Investoren gleichermaßen ist jedoch die jüngste Entwicklung im Bohrloch M3855-001. Obwohl die offiziellen Laboranalysen hierfür noch ausstehen, konnten die Geologen vor Ort bereits dreimal massives, grobkörniges sichtbares Gold identifizieren. Diese Funde erstrecken sich über ein 30 Meter langes Intervall, das von zahlreichen Quarzadern durchzogen ist.

Peter Schloo, der Präsident und CEO von Heritage Mining, zeigte sich angesichts dieser beeindruckenden Erfolge geradezu euphorisch und erklärte: „Das mehrfache Vorkommen von sichtbarem Gold in Verbindung mit den jüngsten Gehalten von bis zu 22 g/t Gold unterstreicht den aufstrebenden High-Grade-Charakter des Melba-Systems. Wir glauben, dass dies Teil eines viel größeren mineralisierten Systems ist.“

Ein „gestapeltes“ System: Heritage Mining erweitert seine Explorationsstrategie

Die Entdeckungen haben Heritage Mining dazu veranlasst, das laufende Bohrprogramm anzupassen und auszuweiten. Die revidierte Strategie zielt nun darauf ab, ein sogenanntes „Stacked Vein System“, also ein gestapeltes Adersystem, zu testen. Dabei werden Bohrungen über die bekannte „Blue Vein“ hinaus vertieft, um auch tiefer liegende oder parallel verlaufende Strukturen zu erfassen.

Das Unternehmen nimmt deshalb nun drei weitere historische, goldführende Adern ins Visier: die Mike Vein, die Rolling Vein und die Contact Vein. Historische Aufzeichnungen und Karten belegen, dass in allen vier Adern, einschließlich der Blue Vein, bereits früher sichtbares Gold dokumentiert wurde. Die neu konzipierten Bohrungen sind so angelegt, dass sie alle diese Strukturen durchschneiden und somit das volle Potential der Zone südwestlich der Blue Vein erschließen.

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Glänzende Aussichten in Ontario: Heritage Mining meldet hochgradige Goldfunde vom Melba-Projekt

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