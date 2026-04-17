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    HelloFresh Aktie mit kräftigem Kursplus - 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HelloFresh Aktie bisher um +3,61 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HelloFresh Aktie.

    Besonders beachtet! - HelloFresh Aktie mit kräftigem Kursplus - 17.04.2026
    Foto: HelloFresh

    HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

    HelloFresh Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.04.2026

    Mit einer Performance von +3,61 % konnte die HelloFresh Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HelloFresh Aktie. Nach einem Plus von +7,03 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 4,5180, mit einem Plus von +3,61 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HelloFresh Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -25,06 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um +15,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,17 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HelloFresh -29,15 % verloren.

    Während HelloFresh heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,55 %.

    HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,36 %
    1 Monat -7,17 %
    3 Monate -25,06 %
    1 Jahr -45,96 %
    Stand: 17.04.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur HelloFresh Aktie

    Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 761,35 Mio.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,38 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,17 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +1,73 %.

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    Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HelloFresh

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    -23,78 %
    -45,01 %
    -82,00 %
    -94,06 %
    -63,14 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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