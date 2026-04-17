Airbus-Bonus-Zertifikat mit 19%-Chance und 30% Sicherheitspuffer

Obwohl die Risiken für den zivilen Luftfahrtsektor zunehmen könnten, bekräftigten Experten trotz enttäuschender Auslieferungszahlen im März 2026 wegen der Attraktivität der europäischen Rüstungsbranche mit Kurszielen von bis zu 226 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie.

Mit der Airbus-Aktie ging es nach ihrem Hoch vom 14. Januar 2026 bei 221,25 Euro beinahe genau so rasch nach unten, wie es im Vorjahr, als die Aktie bei 130 Euro einen Höhenflug gestartet hatte, nach oben gegangen war. Nachdem der Wert Ende März 2026 sogar unterhalb von 160 Euro gehandelt wurde, konnte er sich zuletzt wieder auf 171,80 Euro erholen.

Anlage-Idee: Für Anleger, die auf dem nach wie vor ermäßigten Kursniveau eine Investition in die als „stark unterbewertet“ eingestufte Airbus-Aktie Erwägung ziehen und gleichzeitig das Risiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnte als Alternative zum direkten Kauf der Aktie die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap interessant sein. Diese Zertifikate ermöglichen auch bei einem kräftigen Rückgang des Aktienkurses hohe Erträge.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der Airbus-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die Airbus-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 120 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. Juni 2027 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 220 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FE0UDK9) auf die Airbus-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 220 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 18. Juni 2027, aktivierte Barriere befindet sich bei 120 Euro. Beim Airbus-Aktienkurs von 171,80 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 184,72 Euro erwerben.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 184,72 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum Juni 2027 einen Bruttoertrag von 19,10 Prozent (gleich 16 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 30,15 Prozent auf 120 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Airbus-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 120 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Airbus-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 184,72 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Anlageprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.