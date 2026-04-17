Heidelberg Pharma: Vorstand wechselt – alle Details im Überblick
Führungswechsel bei Heidelberg Pharma: Mit dem Abschied von CFO Walter Miller übernimmt Biotech-Finanzexperte Peter Willinger das Ruder in einer strategisch entscheidenden Phase.
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- Walter Miller verlässt auf eigenen Wunsch mit Ablauf seines Dienstvertrags Ende April 2026 das Amt des Finanzvorstands bei Heidelberg Pharma.
- Der Aufsichtsrat ernannte Peter Willinger zum neuen Finanzvorstand; sein Amtsantritt ist zum 1. Mai 2026 geplant.
- Peter Willinger bringt über 20 Jahre CFO‑Erfahrung in privaten und börsennotierten Biotech‑Unternehmen (u. a. Apogenix, SYGNIS, LION) mit und leitete IPOs, Fusionen/Übernahmen sowie Kapitalbeschaffungen; er war zudem für HR, Recht/IP, Qualitätssicherung, IR/PR und Unternehmensentwicklung verantwortlich.
- Vorstandsvorsitzender Dr. Dongzhou Jeffery Liu betont, dass Willinger in einer entscheidenden Phase antritt: Heidelberg Pharma steht kurz vor dem Start des zweiten Teils der Phase‑I/IIa‑Studie mit dem führenden ADC‑Kandidaten HDP‑101 und soll die langfristige finanzielle Basis stärken.
- HDP‑101 (pamlectabart tismanitin) ist ein BCMA‑ATAC zur Behandlung des Multiple Myeloms und besitzt von der FDA den Orphan‑Drug‑ sowie Fast‑Track‑Status.
- Heidelberg Pharma nutzt die Amanitin‑basierte ATAC‑Technologie; weitere Programme (HDP‑102 in klinischer Entwicklung sowie HDP‑103 und HDP‑104 nach erfolgreicher präklinischer Phase) stehen für Partnerschaften zur Verfügung.
Der Kurs von Heidelberg Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,55 % im
Plus.
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