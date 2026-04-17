    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Eurogruppenchef

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Versorgungssicherheit mit Energieunion stärken

    Für Sie zusammengefasst
    • Energieunion stärkt Versorgung und Marktchancen
    • Europa importiert rund 57 Prozent der Energie
    • 580 Mrd Euro für Netze Speicher und Verbindungen
    Eurogruppenchef - Versorgungssicherheit mit Energieunion stärken
    Foto: Emphyrio - pixabay

    ATHEN (dpa-AFX) - Der Präsident der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, hat sich für eine stärkere energiepolitische Zusammenarbeit in Europa ausgesprochen. Der Aufbau einer Energieunion werde nicht nur die Versorgungssicherheit verbessern, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit stärken, sagte Pierrakakis nach Angaben seines Büros in Athen bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington.

    Rückblick auf frühere Energiekrisen und aktuelle Herausforderungen

    Die Reaktionen auf die Ölkrise in den 1970er-Jahren hätten die heutige Welt entscheidend geprägt, erklärte er weiter. Heute stehe Europa mit der Krise um die Straße von Hormus vor einer vergleichbaren Herausforderung. Eine Energieunion sei die wichtigste Maßnahme zur Bewältigung dieser Krise.

    Zugleich verwies der Präsident der Eurogruppe auf strukturelle Probleme im Energiesystem: Europa importiere noch immer rund 57 Prozent seiner Energie und bleibe damit anfällig für externe Schocks. Gleichzeitig stammten etwa 47 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Um das System widerstandsfähiger zu machen, seien deutlich höhere Investitionen nötig - vor allem in Stromnetze, Energiespeicher und grenzüberschreitende Verbindungen. Insgesamt würden dafür rund 580 Milliarden Euro benötigt./tt/DP/nas




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Eurogruppenchef Versorgungssicherheit mit Energieunion stärken Der Präsident der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, hat sich für eine stärkere energiepolitische Zusammenarbeit in Europa ausgesprochen. Der Aufbau einer Energieunion werde nicht nur die Versorgungssicherheit verbessern, sondern auch die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     