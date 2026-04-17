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    Almonty Industries Aktie fällt auf 18,805€ - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um -2,64 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Almonty Industries Aktie fällt auf 18,805€ - 17.04.2026
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    Almonty Industries Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.04.2026

    Die Almonty Industries Aktie notiert aktuell bei 18,805 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,64 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,510  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,51 %, geht es heute bei der Almonty Industries Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl die Almonty Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +160,67 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +29,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +148,73 % gewonnen.

    Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +29,09 %
    1 Monat +15,54 %
    3 Monate +160,67 %
    1 Jahr +432,41 %
    Stand: 17.04.2026, 09:50 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung und die fundamentale Neubewertung der Almonty Industries Aktie. Beiträge sehen mittelfristig Aufwärtsdruck durch US-Positionierung, steigende Rohstoffpreise und verbesserte Lieferketten. Die Debatte konzentriert sich auf fundamentale und technische Aspekte statt nur auf Gewinnmaximierung; Analysten nennen Kursziele deutlich über 40 USD. RS-Split und Volumen-/Chartentwicklungen werden beobachtet.

    Zur Almonty Industries Diskussion

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

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    Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Almonty Industries

    -1,68 %
    +29,09 %
    +15,54 %
    +160,67 %
    +432,41 %
    +1.932,49 %
    +1.200,73 %
    +1.734,78 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
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