Almonty Industries Aktie fällt auf 18,805€ - 17.04.2026

Obwohl die Almonty Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +160,67 %.

Die Almonty Industries Aktie notiert aktuell bei 18,805€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,64 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,510 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,51 %, geht es heute bei der Almonty Industries Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +29,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +148,73 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +29,09 % 1 Monat +15,54 % 3 Monate +160,67 % 1 Jahr +432,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Stand: 17.04.2026, 09:50 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung und die fundamentale Neubewertung der Almonty Industries Aktie. Beiträge sehen mittelfristig Aufwärtsdruck durch US-Positionierung, steigende Rohstoffpreise und verbesserte Lieferketten. Die Debatte konzentriert sich auf fundamentale und technische Aspekte statt nur auf Gewinnmaximierung; Analysten nennen Kursziele deutlich über 40 USD. RS-Split und Volumen-/Chartentwicklungen werden beobachtet.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 280 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,29 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sandvik und Co.

Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,63 %.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.