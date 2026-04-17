ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Alstom auf 'Hold' - Ziel auf 23 Euro
- Deutsche Bank stuft Alstom von Buy auf Hold herab
- Kursziel reduziert von 31 auf 23 Euro im Research
- Warnung vor verfehlten Margen und freiem Cashflow
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Alstom von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 23 Euro gesenkt. Der Zughersteller habe gewarnt, dass die Ziele für Marge und freien Barmittelzufluss im anstehenden Geschäftsjahr verfehlt werden könnten, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kappte daraufhin seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre./rob/niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,78 % und einem Kurs von 16,83 auf Tradegate (17. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um -36,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 7,50 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +42,81 %/+111,11 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 23 Euro