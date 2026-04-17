Deutsche Bank Research senkt Alstom auf 'Hold' - Ziel auf 23 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,78 % und einem Kurs von 16,83 auf Tradegate (17. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um -36,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 7,50 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +42,81 %/+111,11 % bedeutet.