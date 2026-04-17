Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 17.04. - TecDAX stark +1,34 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.234,21 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: SAP +3,37 %, Deutsche Boerse +2,92 %, Fresenius Medical Care +1,15 %
Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -4,06 %, RWE -1,76 %, Heidelberg Materials -1,65 %
Der MDAX steht bei 31.057,91 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.
Top-Werte: IONOS Group +4,10 %, Delivery Hero +3,31 %, Nemetschek +3,01 %
Flop-Werte: Aurubis -1,72 %, Knorr-Bremse -1,57 %, Hochtief -1,21 %
Der TecDAX steht bei 3.684,90 PKT und gewinnt bisher +1,34 %.
Top-Werte: TeamViewer +4,45 %, IONOS Group +4,10 %, SAP +3,37 %
Flop-Werte: Draegerwerk -1,22 %, Jenoptik -0,50 %, Eckert & Ziegler -0,42 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:25) bei 5.948,19 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: SAP +3,37 %, Ferrari +3,16 %, Deutsche Boerse +2,92 %
Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -4,06 %, Vinci -1,48 %, Siemens Energy -1,07 %
Der ATX bewegt sich bei 5.877,96 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,32 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,44 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,95 %
Flop-Werte: OMV -1,10 %, voestalpine -0,88 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,83 %
Der SMI steht bei 13.225,16 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,72 %, CIE Financiere Richemont +1,68 %, Sika +1,64 %
Flop-Werte: Geberit -1,21 %, Amrize -0,34 %, Zurich Insurance Group -0,03 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.285,79 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Stellantis +2,64 %, EssilorLuxottica +2,51 %, Dassault Systemes +2,49 %
Flop-Werte: ORANGE -1,89 %, Bouygues -1,68 %, Vinci -1,48 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.115,68 PKT und verliert bisher -0,04 %.
Top-Werte: Skanska (B) +1,55 %, Essity Registered (B) +0,90 %, ABB +0,76 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,19 %, Sandvik -0,83 %, Nordea Bank Abp -0,74 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.765,00 PKT und steigt um +1,32 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,11 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,98 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,98 %
Flop-Werte: Public Power -3,17 %, Coca-Cola HBC -0,69 %, Jumbo -0,55 %
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