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    AKTIE IM FOKUS

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    Alstom-Kurs bricht ein nach enttäuschendem Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie fällt 27 Prozent auf Mehrjahrestief
    • Kurs seit Jahreshochs im Februar halbiert
    • Ausblick gekappt Analysten halten Kaufempfehlung
    AKTIE IM FOKUS - Alstom-Kurs bricht ein nach enttäuschendem Ausblick
    Foto: Charles LIMA - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Alstom haben im frühen Handel am Freitag einen Kurseinbruch erlitten. Die Aktie des Bahnzulieferers fiel zuletzt um 27 Prozent und erreichte damit ein neues Mehrjahrestief. Seit den Jahreshochs im Februar hat sich der Kurs halbiert.

    Die Aktie reagierte damit auf die Rücknahme finanzieller Ziele für das laufende Geschäftsjahr. So wurden am Donnerstagabend der Ausblick für den angestrebten freie Barmittelzufluss als auch für die operative Marge vom Unternehmen gekappt. Analyst Martin Wilkie von der Citibank sprach von einem Rückschlag. Trotzdem will er an seiner Kaufempfehlung festhalten. Die Warnung bedeute eine Verzögerung, nicht jedoch ein Ende des Turnarounds. Auch bei Jefferies änderte man die bestehende Kaufempfehlung nicht. Die Nachfrage bleibe hoch und die Auftragsbestände stiegen. Was derzeit stocke, sei die Ausführung der Projekte./mf/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,86 % und einem Kurs von 16,42 auf Tradegate (17. April 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um -36,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 7,50 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +43,17 %/+111,64 % bedeutet.




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