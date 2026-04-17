ROUNDUP
Drägerwerk startet mit Zuwächsen ins Jahr - Aktie gibt leicht nach
- Umsatz stieg auf 756 Mio € zu Jahresbeginn
- EBIT stieg auf rund 18 Mio € nach Vorjahr
- Operative Marge bei rund 2,4 Prozent am Jahresstart
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Konzern Drägerwerk ist mit deutlichen Zuwächsen ins Jahr 2026 gestartet. Der Umsatz wuchs nach vorläufigen Zahlen um 3,5 Prozent auf 756 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in Lübeck mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg kräftig auf rund 18 Millionen Euro, nachdem er ein Jahr zuvor auf 0,4 Millionen Euro eingebrochen war. Die operative Marge verbesserte sich deutlich auf rund 2,4 Prozent. Auch der Auftragseingang legte etwas zu. Vorstandschef Stefan Dräger sieht das Unternehmen daher auf Kurs zu seinen Jahreszielen.
An der Börse gibt die Aktie jedoch etwas nach. Die Papiere notierten am Freitag zuletzt 0,6 Prozent niedriger. Seit Jahresbeginn haben sie aber gut 40 Prozent an Wert gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten sogar um etwas über 60 Prozent. Für Analyst Henrik Paganetty von Jefferies hat sich die operative Marge von Drägerwerk zu Jahresbeginn stark verbessert. Er verwies zudem auf die bestätigte Prognose.
Im laufenden Jahr erwartet das Management weiter ein Umsatzwachstum um ein bis fünf Prozent. Von diesem Erlös sollen 5,0 bis 7,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern übrig bleiben.
Die vollständigen Ergebnisse der ersten drei Monate will Drägerwerk am 30. April veröffentlichen./he/nas/err
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 97,10 auf Tradegate (17. April 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +5,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 835,06 Mio..
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR.
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Dräger hat gestern die Bilanz vorgestellt, nachdem die Haupteckpunkte bereits vor ein paar Wochen veröffentlicht wurden.
- Der Jahresüberschuss und damit die Dividende stiegen deutlich geringer als von mir erwartet (EPS 7,48 Euro, Dividende 2,27 Euro pro Aktie). Hintergrund ist die einmalig erhöhte Steuerquote durch die Reduktion der aktiven latenten Steuern aus Verlustvorträgen. Sonst wäre m.E. eine EPS von 7,87 Euro erwirtschaftet worden (bei 31,5% normaler Steuerbelastung). Auf Basis der niedrigen Steuerquote in 2024 wären sogar ca. 8 Euro erwirtschaftet worden.
- Insoweit sollte die Dividende und die EPS in 2026 auch ohne weitere operative Ergebnisverbesserung höher ausfallen.
- Dräger hat in 2026 das EBIT um 0,9% bzw. 39 Mio. Euro erhöhen können, obwohl 26 Mio. für die neuen US-Zölle (21 Mio dv. Medical) und 45 Mio. Währungsbelastungen (d.v.. 29 Mio. Medical) angefallen sind und 22 Mio. Sondererträge aus 2024 wegfielen. D.h. das operative Ergebnis ohne diese Sondereffekte wäre um 130 Mio. oder fast 4% vom Umsatz besser geworden (statt 0,9%). Dieses zeigt die hohe Geschwindigkeit der Ergebnisverbesserung bei Dräger in den letzten Jahren.
- Dabei dürfte das Sicherheitsgeschäft auch durch das geplante Umsatzwachstum von 200 Mio. Euro in 2026-2028 und die Medizin technik durch verstärkte Interoperabilität und neue Produkte gestützt werden.
- Das Geschäft/Auftragseingang läuft aktuell nach Plan ("good start"), wobei der Auftragsbacklog aus 2025 zu einem besseren Q1 Ergebnis führen dürfte. "On way to deliver on promise". Dabei berücksichtigt (die wohl wie üblich ultrakonservative) Planung bereits eine erneute Währungsbelastung in Höhe von 0,3 bis 0,6% vom Umsatz (falls diese Belastung nicht kommt, würde sich wohl das Ergebnis entsprechend verbessern) und eine Beibehaltung der aktuellen Zölle. Dräger hat eine Erstattung der in 2025 gezahlten Zölle beantragt. Ob und wann diese Erstattung kommt ist noch offen, da die Behörden mauern. Aus dem Irankonflikt erwartet man keine Belastung, da kaum Geschäftsbeziehungen bestehen. In den USA erhöht man eifrig die Preise wg. Zöllen, dabei profitiert man wohl immer noch von der Neuordnung des Marktes für Beatmungsgeräte.
- Auch bei dem Ausbau des Servicegeschäfts kommt man gut voran (Umsatz in 2024 erstmals 1 Mrd. Euro). In einigen Ländern wie Deutschland ist dieses bereits größer als das Produktgeschäft ("Devices").
Ich gehe davon aus, das Dräger die Ergebnisqualität in 2026 weiter deutlich verbessern kann und würde mich über ein Ergebnis von 9,5 bis 10 Euro pro Aktie nicht wundern.
Wie bereits im letzten Jahr hat Dräger die Erwartungen des Marktes einfach pulverisiert. Zunehmend wird sichtbar, dass sich die internen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität auszahlen. Die Bruttomarge konnte trotz Währungseinflüssen und Zöllen wieder solide gesteigert werden. Die logische Konsequenz ist eine Explosion des EBITs. Ein EPS von 8 Euro für 2025 ist in greifbarer Nähe. Somit winkt auch eine satte Dividendenerhöhung auf vielleicht 2,40Euro? Die Guidance für 2026 ist sehr stark, auch wenn sie im Mid-Point "nur" eine Verbesserung gegenüber dem Mid-point letztes Jahr von 75bsp unterstellt. Dies muss man vor dem Hintergrund nach wie vor vorhandener inkrementellen Zoll und Währungsbelastung für 2026 sehen. Die Analysten müssen ihre Schätzungen für 2026 10 bist 15% nach oben nehmen, auch das Umsatzwachstum zieht an. Außerdem sollte Dräger zunehmend das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Der Erwartung, dass sie es schaffen, in 2030 eine EBIT Marge von 10% zu erzielen, ist in keinster Weise hier eingepreist.
Erster EIndruck Analystencall von heute: