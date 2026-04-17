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    Drägerwerk startet mit Zuwächsen ins Jahr - Aktie gibt leicht nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz stieg auf 756 Mio € zu Jahresbeginn
    • EBIT stieg auf rund 18 Mio € nach Vorjahr
    • Operative Marge bei rund 2,4 Prozent am Jahresstart
    ROUNDUP - Drägerwerk startet mit Zuwächsen ins Jahr - Aktie gibt leicht nach
    Foto: Drägerwerk AG

    LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Konzern Drägerwerk ist mit deutlichen Zuwächsen ins Jahr 2026 gestartet. Der Umsatz wuchs nach vorläufigen Zahlen um 3,5 Prozent auf 756 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in Lübeck mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg kräftig auf rund 18 Millionen Euro, nachdem er ein Jahr zuvor auf 0,4 Millionen Euro eingebrochen war. Die operative Marge verbesserte sich deutlich auf rund 2,4 Prozent. Auch der Auftragseingang legte etwas zu. Vorstandschef Stefan Dräger sieht das Unternehmen daher auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

    An der Börse gibt die Aktie jedoch etwas nach. Die Papiere notierten am Freitag zuletzt 0,6 Prozent niedriger. Seit Jahresbeginn haben sie aber gut 40 Prozent an Wert gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten sogar um etwas über 60 Prozent. Für Analyst Henrik Paganetty von Jefferies hat sich die operative Marge von Drägerwerk zu Jahresbeginn stark verbessert. Er verwies zudem auf die bestätigte Prognose.

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    Im laufenden Jahr erwartet das Management weiter ein Umsatzwachstum um ein bis fünf Prozent. Von diesem Erlös sollen 5,0 bis 7,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern übrig bleiben.

    Die vollständigen Ergebnisse der ersten drei Monate will Drägerwerk am 30. April veröffentlichen./he/nas/err

    Draegerwerk

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    +5,24 %
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    ISIN:DE0005550636WKN:555063
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie

    Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 97,10 auf Tradegate (17. April 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +5,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 835,06 Mio..

    Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR.




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