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    Deutsche Börse weiter aufwärts: Gehebelte Chancen mit (Turbo)-Calls

    Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 280 Euro fortsetzen, dann wird sich auch jetzt noch eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

    Die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) konnte sich in den vergangenen Monaten eindrucksvoll von ihren Tiefständen vom Jahresbeginn nach oben hin absetzen. Verzeichnete die Aktie noch am 4.2.26 bei 200,10 Euro ein 12-Monatstief, so wird sie im frühen Handel des 17.4.26 auf dem höchsten Stand des Jahres 2026 bei 266,30 Euro gehandelt.

    Wegen der nach wie vor günstigen Bewertung der Aktie bekräftigten die Experten von JP Morgan vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 302 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 280 Euro fortsetzen, dann wird sich auch jetzt noch eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 270 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 270 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ3VGX0, wurde beim Aktienkurs von 266,30 Euro mit 1,38 – 1,39 Euro gehandelt.

    Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 280 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,03 Euro (+46 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 251,291 Euro   

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 251,291 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FE3P4J8, wurde beim Aktienkurs von 266,30 Euro mit 1,58 – 1,60 Euro quotiert.

    Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 280 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,87 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 242,641 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 242,641 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN6TNB6, wurde beim Aktienkurs von 266,30 Euro mit 2,40 – 2,41 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 280 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,73 Euro (+55 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
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