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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute im Blick: SAP, Intel, Pfizer, Nestle, LVMH, American Express und Heineken!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Blick: SAP, Intel, Pfizer, Nestle, LVMH, American Express und Heineken!
    Foto: Bild von Andreas Lischka auf Pixabay

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Q1-Umsatz
    07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Schindler, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Q1-Umsatz
    07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call)
    07:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Safran, Q1-Umsatz
    07:00 Uhr, Niederlande: Heineken, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30)
    07:00 Uhr, Norwegen: DNB ASA, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Vossloh, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Sanofi, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Man Group, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Sainsbury, Jahreszahlen
    09:00 Uhr, Italien: Generali Group, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Eon, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Frankreich: LVMH, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Großbritannien: Relx, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, Großbritannien: BP, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, USA: Dow, Q1-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Comcast, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Honeywell, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Blackstone, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Nasdaq, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: American Airlines, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: American Express, Q1-Zahlen
    13:30 Uhr, Niederlande: Heineken, Hauptversammlung
    13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen
    14:30 Uhr, Frankreich: Danone, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, USA: Pfizer, Hauptversammlung
    16:00 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung
    17:45 Uhr, Frankreich: Accor, Q1-Umsatz
    22:00 Uhr, USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Intel, Q1-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Verisign, Q1-Zahlen
    22:05 Uhr, Deutschland: SAP, Q1-Zahlen

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    Konjunkturdaten

    02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
    06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 4/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 4/26
    09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
    09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
    09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 3/26
    10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 3/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 23.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    09:00Euro ZoneEURNicht-geldpolitische Sitzung der EZB
    09:15FrankreichFRAHCOB Services PMI
    09:15FrankreichFRAHCOB Composite PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Manufacturing PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Manufacturing PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Services PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Composite PMI
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    15:45USAUSAS&P Global Services PMI
    15:45USAUSAS&P Global Manufacturing PMI
    17:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
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    Webinare

    ZeitThema
    08:00 WebinarHSBC: Der große stock3 Tradathlon powered by HSBC
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    24.04. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

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