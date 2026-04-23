Heute im Blick: SAP, Intel, Pfizer, Nestle, LVMH, American Express und Heineken!

07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Q1-Umsatz 07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Schindler, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Q1-Umsatz 07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call) 07:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Frankreich: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Frankreich: Safran, Q1-Umsatz 07:00 Uhr, Niederlande: Heineken, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30) 07:00 Uhr, Norwegen: DNB ASA, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Vossloh, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Frankreich: Sanofi, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Man Group, Q1-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Sainsbury, Jahreszahlen 09:00 Uhr, Italien: Generali Group, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Eon, Hauptversammlung 10:30 Uhr, Frankreich: LVMH, Hauptversammlung 10:30 Uhr, Großbritannien: Relx, Hauptversammlung 12:00 Uhr, Großbritannien: BP, Hauptversammlung 12:00 Uhr, USA: Dow, Q1-Zahlen 12:00 Uhr, USA: Comcast, Q1-Zahlen 12:30 Uhr, USA: Honeywell, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Blackstone, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Nasdaq, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, USA: American Airlines, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, USA: American Express, Q1-Zahlen 13:30 Uhr, Niederlande: Heineken, Hauptversammlung 13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen 14:30 Uhr, Frankreich: Danone, Hauptversammlung 15:00 Uhr, USA: Pfizer, Hauptversammlung 16:00 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung 17:45 Uhr, Frankreich: Accor, Q1-Umsatz 22:00 Uhr, USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen 22:00 Uhr, USA: Intel, Q1-Zahlen 22:05 Uhr, USA: Verisign, Q1-Zahlen 22:05 Uhr, Deutschland: SAP, Q1-Zahlen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Konjunkturdaten

02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26

08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 4/26

08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 4/26

09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 3/26

10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 3/26

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)



Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 23.04.2026 Zeit Land Relev. Termin 09:00 EUR Nicht-geldpolitische Sitzung der EZB 09:15 FRA HCOB Services PMI 09:15 FRA HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 09:30 DEU HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 14:30 USA Initial Jobless Claims 15:45 USA S&P Global Composite PMI 15:45 USA S&P Global Services PMI 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 17:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht



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