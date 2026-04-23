Ihre wichtigsten Termine
Heute im Blick: SAP, Intel, Pfizer, Nestle, LVMH, American Express und Heineken!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Q1-Umsatz
07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Schindler, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Q1-Umsatz
07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call)
07:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Safran, Q1-Umsatz
07:00 Uhr, Niederlande: Heineken, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30)
07:00 Uhr, Norwegen: DNB ASA, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Vossloh, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Sanofi, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Man Group, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Sainsbury, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Italien: Generali Group, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Eon, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Frankreich: LVMH, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Großbritannien: Relx, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Großbritannien: BP, Hauptversammlung
12:00 Uhr, USA: Dow, Q1-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Comcast, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Honeywell, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Blackstone, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Nasdaq, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: American Airlines, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: American Express, Q1-Zahlen
13:30 Uhr, Niederlande: Heineken, Hauptversammlung
13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen
14:30 Uhr, Frankreich: Danone, Hauptversammlung
15:00 Uhr, USA: Pfizer, Hauptversammlung
16:00 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung
17:45 Uhr, Frankreich: Accor, Q1-Umsatz
22:00 Uhr, USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Intel, Q1-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Verisign, Q1-Zahlen
22:05 Uhr, Deutschland: SAP, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26
08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 4/26
08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 4/26
09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 3/26
10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 3/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 23.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 09:00 EUR Nicht-geldpolitische Sitzung der EZB 09:15 FRA HCOB Services PMI 09:15 FRA HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 09:30 DEU HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 14:30 USA Initial Jobless Claims 15:45 USA S&P Global Composite PMI 15:45 USA S&P Global Services PMI 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 17:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht
Webinare
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|HSBC: Der große stock3 Tradathlon powered by HSBC
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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