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    13 % Erhöhung

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    Rekorddividende bei Costco – doch ein Faktor sticht alles aus

    Costco erhöht die Dividende deutlich. Doch Investoren schauen auf etwas anderes. Warum Benzinpreise plötzlich zum Kurstreiber werden.

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    13 % Erhöhung - Rekorddividende bei Costco – doch ein Faktor sticht alles aus
    Foto: Johan Nilsson / TT - picture alliance / TT NYHETSBYRÅN

    Der US-Einzelhändler Costco erhöht seine Dividende deutlich. Doch an der Börse sorgt vor allem ein anderer Faktor für Aufmerksamkeit.

    Dividende steigt kräftig – Rendite bleibt niedrig

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    Costco steigert seine Quartalsdividende um 13 Prozent auf 1,47 US-Dollar je Aktie nach zuvor 1,30 US-Dollar. Die Auszahlung erfolgt am 15. Mai an Aktionäre mit dem Stichtag 1. Mai.

    Trotz dieses deutlichen Anstiegs reagiert die Aktie kaum. Sie notiert vorbörslich bei rund 990,85 US-Dollar und hat seit Jahresbeginn etwa 15 Prozent zugelegt. Damit schlägt sie den breiten Markt deutlich.

    Costco Wholesale

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    ISIN:US22160K1051WKN:888351
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    Die Dividendenrendite bleibt jedoch niedrig. Sie steigt lediglich von 0,5 Prozent auf 0,6 Prozent. Costco gilt damit weiterhin klar als Wachstumswert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei über 45 und damit deutlich über dem Branchenschnitt von 15.

     

    Hoffnung auf Sonderdividende

    Einige Investoren setzen deshalb auf Sonderausschüttungen. Costco hat zuletzt im Januar 2024 eine Sonderdividende von 15 US-Dollar gezahlt.

    Analysten halten eine Wiederholung für möglich. Das Unternehmen verfügt über hohe Liquidität. Laut CFRA-Analyst Arun Sundaram liegen die Barmittel und kurzfristigen Anlagen bei 18 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von fast 40 Prozent im Jahresvergleich.

    Selbst mit einer angenommenen Sonderdividende würde die Rendite jedoch nur etwa 1,1 Prozent erreichen.

    Benzinpreise als entscheidender Hebel

    Für viele Anleger ist daher ein anderer Faktor entscheidend: die Entwicklung der Benzinpreise.

    Der durchschnittliche Preis in den USA liegt aktuell bei 4,07 US-Dollar pro Gallone und damit fast 1 US-Dollar höher als vor einem Jahr. Während hohe Spritpreise den Einzelhandel üblicherweise belasten, profitiert Costco davon.

    Das Unternehmen betreibt rund 750 Tankstellen. Diese gelten oft als günstige Alternative und ziehen Kunden an.

    Finanzchef Gary Millerchip erklärt: "Im Allgemeinen stellen wir fest, dass etwa die Hälfte der Mitglieder, die an der Tankstelle einkaufen, auch im Großmarkt einkaufen." Steigende Benzinpreise stärken laut ihm zusätzlich die Wahrnehmung von Costco als Preisführer.

    Solides Wachstum trotz hoher Bewertung

    Analysten erwarten in den kommenden zwei Jahren ein Gewinnwachstum je Aktie von 10 bis 12 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel der Wall Street Analysten liegt laut Daten von SeekigAlpha bei 1.070,59 US-Dollar.

    Die Botschaft ist klar: Die Dividende wächst. Doch für die Kursentwicklung bleibt etwas anderes entscheidend – und das steht an der Zapfsäule.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Costco Wholesale Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 842,2EUR auf Tradegate (17. April 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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