Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,12 Prozent auf 125,35 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank im Gegenzug auf 3,03 Prozent.

Der Anstieg der Renditen am Vorabend hat sich damit vorerst nicht fortgesetzt. Nachdem die Ölpreise wieder in Richtung 100 US-Dollar gestiegen waren, hatten Inflationssorgen die Renditen zeitweise angetrieben. Kurz vor dem Wochenende zeigte sich an den Finanzmärkten aber wieder eine vorsichtige Zuversicht, dass der Iran-Krieg möglicherweise ein Ende finden könnte.