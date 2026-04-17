UBS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach den Erkenntnissen vom Kapitalmarkttag des Sartorius-Konzerns dürften die anstehenden Quartalszahlen des Laborausrüsters wenig Neues liefern, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren liege auf einer möglichen Erholung der Nachfrage beim Zubehör für die Bioprozesstechnik im weiteren Verlauf des Jahres./rob/niw/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 182,6EUR auf Tradegate (17. April 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

