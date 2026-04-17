Nicht nur bei Silber – diese 5 Regeln muss jeder kennen

Die vergangenen Wochen haben es mal wieder gezeigt: Money Management ist das unscheinbare Rückgrat jedes erfolgreichen Anlegers – so unspektakulär wie ein Sicherheitsgurt im Auto. In unserem Börsendienst war Silber wie überall das große Thema. Warnungen vor einem Absturz sind unsexy, doch genau wie an dieser Stelle vor zehn Tagen bei Gold sprachen wir sie auch explizit für Silber aus. Denn am Markt gilt die Devise „what comes up, must come down“ einfach zu oft. Ob der Basiswert Silber, Gold, SanDisk oder Coinbase lautet ist dabei sekundär. Einzig – als Mahner kommt man unsexy daher und weit spießer als die Verkünder hoher Kursziele. Blöderweise sind die Follower der großen Kurszielpropheten oft pleite, nachdem sie ganz kurzfristig tolle Renditen sahen.

Die Börse ist kein Kasino – das haben der jüngste Boom und der folgende Absturz bei Silber gezeigt. Wer langfristig bestehen will, braucht an der Börse keine Kristallkugel, sondern klare Spielregeln.

Wer langfristig an der Börse überleben will, braucht mehr als Glück. Es geht um Erfahrung, aber vor allem um einen klaren Plan. Der jüngste Boom mit folgendem historischem Absturz bei Silber und Gold unterstreicht, dass diese Regeln auch bei Edelmetallen gelten. In extreme Phasen hineinkaufen kann sehr schnell mit Buchverlusten von 20, 30 oder mehr Prozent quotiert werden.

Teures Lehrgeld vs. günstiger Plan

Bei aktivem Handel überstehen auf dem Parkett nur zwei Typen: die Hartgesottenen mit viel Erfahrung und die Disziplinierten mit einem klaren Plan. Erfahrung hat allerdings ihren Preis: Fast jeder erfolgreiche Trader hat schon einmal einen Totalverlust erlitten. Fehler sind kein Makel, sondern Lehrgeld. Mit einer Strategie lassen sich diese Rückschläge zwar nicht verhindern, aber erträglicher gestalten. „Risiken minimieren, Gewinne maximieren“ klingt nach abgedroschener Börsen-Weisheit – ist aber der Kompass, ohne den man im Finanzdschungel schnell verloren geht.

One-size-fits-all? Schön wär’s

Die größte Illusion: Money Management funktioniere für alle gleich. Lehrbücher predigen gern, nie mehr als ein Prozent pro Trade zu riskieren. Klingt solide – ist aber so pauschal wie der Ratschlag, immer um 22 Uhr ins Bett zu gehen. Der eine schläft trotzdem nicht, der andere gähnt vor Langeweile. Entscheidend ist die eigene Risikotoleranz: Will ich sicher Vermögen aufbauen, ein bisschen spekulieren oder schlicht den Nervenkitzel suchen? Für den einen ist ein ETF-Sparplan perfekt, für den anderen nur das hochriskante Hebelzertifikat ein echter Kick. Gerade wer den Nervenkitzel sucht und Hebelpapiere einsetzt, merkt schnell: Ohne klare Regeln ist das Spiel schnell vorbei. Die eigene Risikogrenze zu kennen, ist das eine – Verluste effektiv zu begrenzen, das andere. Wer übrigens die Risikoneigung aktiver Anleger hierzulande einschätzen möchte, hat in den risk Indikatoren vom Anbieter gettex eine gute Orientierung auf Tagesbasis.