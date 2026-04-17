WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte ein solides erstes Quartal auf dem Niveau des Schlussquartals 2025 hingelegt haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sollte sich verbessert haben, genau wie das US-Geschäft./rob/niw/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 19,92EUR auf Tradegate (17. April 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

