DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Prosus auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Künstliche Intelligenz dürfte eines der Hauptthemen bei der anstehenden Vorlage der Zahlen der Beteiligungsgesellschaft zum abgelaufenen Geschäftsjahr sein, schrieb Silvia Cuneo in einer am Freitag vorliegenden Studie. KI sollte das Portfolio und die Produkte innovativer machen./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 42,78EUR auf Tradegate (17. April 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Silvia Cuneo
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Silvia Cuneo
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 74
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