DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Stahlkonzern sollte gut ins Jahr gestartet sein, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte zwar weiterhin schwächeln und der Iran-Krieg berge Risiken, aber die Aussichten seien unter anderem wegen der EU-Einigung auf schärfere Importregeln positiv für den Sektor./rob/niw/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 48,14EUR auf Tradegate (17. April 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

