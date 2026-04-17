Haben Finger am Abzug

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben zum nationalen Tag der Armee scharfe Warnungen an die USA und Israel gerichtet. In einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung betonten die Elitestreitkräfte ihre Bereitschaft, auf jede militärische Bedrohung mit "verheerenden und tödlichen Schlägen" zu reagieren.

Weiter hieß es, man sei mit "fester Entschlossenheit, wachsamen Augen, eisernem Willen und dem Finger am Abzug" bereit, auf jede Bedrohung durch die USA, Israel und deren Verbündete zu reagieren.