DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,50 Franken belassen. Die Online-Apotheke sei positiv ins Jahr gestartet, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sei das Unternehmen auf Kurs, um 2026 die operative Gewinnschwelle zu erreichen./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 7,078EUR auf Lang & Schwarz (17. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4,50
Kursziel alt: 4,50
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4,50
Kursziel alt: 4,50
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte