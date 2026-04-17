Die Aussichten für ein Ende des Iran-Kriegs werden immer schlechter - aber die Finanzmärkte glauben den absurden Aussagen von Trump, wonach es sehr zeitnah einen Deal geben würde. Ed Yardeni hat es so formuliert: die Finanzmärkte würden bereits hinter den Iran-Krieg blicken - genau das aber ist die große Gefahr. Denn ein Ende des Konflikts rückt in immer weiterer Ferne - am Montag endet der Waffenstillstand. Die Aktienmärkte aber auf Allzeithoch, weil sie die beste aller Welten einpreisen - und das ist wahrscheinlich ähnlich schlau, wie weiter Richtung Meer zu laufen, wenn sich das Meer vor dem Tsunami zurück zieht. Denn eine Bodenoffensive der Amerikaner wird immer wahrscheinlicher..

Hinweis aus Video:

Industrie-Metalle steigen auf Allzeithoch

Das Video "Trump-Iran: Vor dem Tsunami ist die Euphorie am größten!" sehen Sie hier..