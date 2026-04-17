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    AKTIE IM FOKUS

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    Deutsche Börse begehrt nach Kaufempfehlung der Bank of America

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien Deutsche Börse auf Neunmonatshoch 266,60 Euro
    • Bank of America empfiehlt Kauf mit Kursziel 300
    • Starke Marktstellung, Volumenwachstum und Allfunds
    AKTIE IM FOKUS - Deutsche Börse begehrt nach Kaufempfehlung der Bank of America
    Foto: Deutsche Börse AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rally der Aktien der Deutschen Börse wird am Freitag weiter befeuert von einem Analystenkommentar. Mit einem Anstieg auf bis zu 266,60 Euro erreichten die Titel des Börsenbetreibers nach einer Kaufempfehlung der Bank of America ihr höchstes Niveau seit neun Monaten. Letztmals hatten sie Mitte Juli darüber gestanden.

    Zuletzt war das Plus am Freitag 2,5 Prozent groß. Im Rahmen einer Rally, die Anfang Februar begann, haben die Aktien nun schon ein Drittel an Wert gewonnen. 2026 zählen sie mit einem Jahresplus von insgesamt fast einem Fünftel zu den besten Indexwerten im Dax .

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    Der Bank-of-Amercia-Experte Hubert Lam begründete seine Kaufempfehlung mit der starken Marktstellung. Mit einem Kursziel von 300 Euro traut er den Papieren einen weiteren Anstieg auf Rekordniveau zu, denn die bisherige Bestmarke hatte im Mai 2025 bei 294,30 Euro gelegen.

    Das Unternehmen sei optimal positioniert für anziehende Handelsvolumina und einen höheren Nettozinsertrag (NII), argumentierte Lam. Ein im ersten Quartal hohes Volumenwachstum im Handel mit Aktien, Anleihen und Rohstoffen könne aufgrund der Energiekrise anhalten. Auch die Übernahme von Allfunds sollte zu einem stärkeren Umsatzwachstum beitragen, sofern sie genehmigt werde./tih/niw/nas

    Deutsche Boerse

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 265,8 auf Tradegate (17. April 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +4,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 50,60 Mrd..

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 274,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 302,00EUR was eine Bandbreite von +2,89 %/+13,41 % bedeutet.




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