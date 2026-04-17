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    TeamViewer Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,33 % - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um +5,33 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,33 % - 17.04.2026
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.04.2026

    Die TeamViewer Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,33 % auf 5,1000 zulegen. Das sind +0,2580  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +5,12 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 5,1000, mit einem Plus von +5,33 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg bei TeamViewer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -16,03 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +18,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer -19,85 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,59 % geändert.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,45 %
    1 Monat +9,00 %
    3 Monate -16,03 %
    1 Jahr -61,26 %
    Stand: 17.04.2026, 10:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TeamViewer vor allem um Short- und Positionsdaten sowie mögliche Kursentwicklungen. Mehrere Beiträge berichten von Reduktionen der Short-Positionen (AQR, Qube, MECM) und diskutieren, wann der Trend kippen könnte, ohne früh zu verkaufen. Einige nennen Kursziele bzw. eine Trendwende (4,8 € aktuell, Ziel 10 € in zwei Jahren) und diskutieren eine potenzielle Partnerschaft mit Bechtle als Wachstumsgrundlage.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 879,57 Mio.EUR € wert.

    Moderate Gewinne - Lage in Nahost fragil


    Nach der jüngsten Rückkehr des Dax über die 24.000-Punkte-Marke hat der deutsche Leitindex am Freitag etwas weiter zugelegt. Das Börsenbarometer stieg nach einem verhaltenen Handelsstart zuletzt um 0,4 Prozent auf 24.242 Punkte. Damit steuert …

    Börsenstart Europa - 17.04. - TecDAX stark +1,34 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Gerresheimer, Zip & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von TeamViewer

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,62 %.

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    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

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    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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