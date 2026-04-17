China will grüne Energie verdoppeln – dieser Plan hat es in sich!

Wang Changlin, der Vizechef der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, konkretisierte die neue Marschroute auf einer Pressekonferenz. Bereits bis 2030 soll das Angebot an nicht-fossiler Energie deutlich steigen. Bis 2035 soll es dann doppelt so hoch liegen wie 2025.

China dreht beim Umbau seines Energiesystems auf – und zwar stärker als viele erwartet hatten. Peking will die Versorgung mit nicht-fossiler Energie bis 2035 im Vergleich zu 2025 verdoppeln. Analysten sehen darin ein Signal, dass Chinas bisherige Klimaziele übertroffen werden könnten. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg berichtet.

Schub sollen ein riesiges Wasserkraftprojekt in Tibet und große Erneuerbaren-Hubs in den Wüstenregionen liefern.

Eine Verdopplung des Verbrauchs an erneuerbaren Energien innerhalb eines Jahrzehnts ist vermutlich ehrgeiziger als Chinas bisherige Vorgaben, nach denen der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch bis 2025 bei 25 Prozent und bis 2035 bei 30 Prozent liegen soll.

Laut Lauri Myllyvirta und Belinda Schäpe, Analysten des Centre for Research on Energy and Clean Air, würde eine jährliche Steigerung des Gesamtenergiebedarfs um etwa 2,5 Prozent bis 2029 zu einem Anteil nicht-fossiler Energien von 29 Prozent führen.

"Wenn dies eine Verdopplung des Gesamtverbrauchs an nicht-fossiler Energie von 2025 bis 2035 bedeutet, könnte dies deutlich ehrgeiziger sein als Chinas bestehende Ziele", so die Analysten in einer Mitteilung.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



