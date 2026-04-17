Doppeltes Kursniveau geboten – warum Gerresheimer trotzdem ablehnt

Der deutsche Medizinverpackungshersteller Gerresheimer hat ein Übernahmeangebot seines US-Konkurrenten Silgan abgelehnt, wie drei mit der Situation vertraute Quellen gegenüber Reuters erklärten. Laut den Quellen finden keine Gespräche mehr zwischen den beiden Unternehmen statt.

Eine Quelle gab an, dass Gerresheimer sich vorerst auf die Lösung seiner Buchhaltungsprobleme und den Verkauf seiner US-Tochtergesellschaft Centor konzentrieren wolle. Nach Informationen von Reuters hat Silgan im März mit einem unverbindlichen Angebot von 41 Euro (48,31 US-Dollar) pro Aktie Interesse an der Übernahme von Gerresheimer signalisiert. Das Angebot entsprach mehr als das Doppelte des aktuellen Aktienkurses.