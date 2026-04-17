US-Konkurrent Silgan blitzt ab
Doppeltes Kursniveau geboten – warum Gerresheimer trotzdem ablehnt
Gerresheimer sagt Nein zum Übernahmeangebot des US-Konkurrenten Silgan. Die Firma will sich stattdessen auf den Verkauf der profitablen Centor-Tochter und die Finanzsanierung konzentrieren.
- Gerresheimer lehnt Übernahmeangebot von Silgan ab
- Fokus auf Verkauf der profitablen US-Tochter Centor
- Bilanzprobleme und Buchhaltungsunregelmäßigkeiten
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Der deutsche Medizinverpackungshersteller Gerresheimer hat ein Übernahmeangebot seines US-Konkurrenten Silgan abgelehnt, wie drei mit der Situation vertraute Quellen gegenüber Reuters erklärten. Laut den Quellen finden keine Gespräche mehr zwischen den beiden Unternehmen statt.
Eine Quelle gab an, dass Gerresheimer sich vorerst auf die Lösung seiner Buchhaltungsprobleme und den Verkauf seiner US-Tochtergesellschaft Centor konzentrieren wolle. Nach Informationen von Reuters hat Silgan im März mit einem unverbindlichen Angebot von 41 Euro (48,31 US-Dollar) pro Aktie Interesse an der Übernahme von Gerresheimer signalisiert. Das Angebot entsprach mehr als das Doppelte des aktuellen Aktienkurses.
Die US-Tochtergesellschaft Centor hat sich auf Verpackungssysteme für verschreibungspflichtige Medikamente spezialisiert. Das Unternehmen produziert unter anderem Plastik‑Behälter, Vials (Fläschchen) und Verschlüsse für die sichere Abgabe von Medikamenten in Apotheken und im Gesundheitswesen in den USA – ein Markt, in dem Centor über Jahrzehnte eine starke Position aufgebaut hat und als marktführender Anbieter gilt.
Centor ist profitabel und begehrt bei Käufern. Der Verkauf wäre Teil einer drastischen finanziellen und strategischen Restrukturierung, die durch Bilanzprobleme und Liquiditätsdruck ausgelöst wurde. Aufgrund massiver Buchhaltungs‑Unregelmäßigkeiten, einer verzögerten Jahresabschluss‑Erstellung und drohender Vertragsverletzungen bei Krediten steht Gerresheimer unter enormem finanziellem Druck.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 21,52EUR auf Tradegate (17. April 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.