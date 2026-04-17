BARCLAYS stuft Thyssenkrupp auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftszahlen der europäischen Stahlproduzenten dürften sich im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben, allerdings nur leicht, schrieb Tom Zhang in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die geopolitischen Risiken aus Nahost dürften hinsichtlich der Nachfrage nicht außer Acht gelassen werden. Für Thyssenkrupp schraubte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr etwas nach unten./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 8,736EUR auf Tradegate (17. April 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Tom Zhang
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 9,00
Kursziel alt: 9,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Zhang
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 9,00
Kursziel alt: 9,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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