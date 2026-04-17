Kontron Aktie gewinnt an Wert - 17.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Mit einer Performance von +3,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kontron Aktie. Nach einem Plus von +1,75 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,580€, mit einem Plus von +3,15 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Kontron in den letzten drei Monaten Verluste von -15,33 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,54 % verloren.

Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,36 % 1 Monat -2,51 % 3 Monate -15,33 % 1 Jahr -4,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Stand: 17.04.2026, 10:37 Uhr

Im Forum wird diskutiert, dass die Aktie technisch an Fahrt gewinnt (Durchbruch über 20‑€‑Marke, 20‑Tage‑Linie überwunden, Kurslücke/ möglicher Rücksetzer) und Short‑Positionen laut Bundesanzeiger reduziert wurden; fundamental stützt ein neuer 20‑Mio‑€ Cybersecurity‑Auftrag wiederkehrende Umsätze. Es wird langfristig bullisch gesehen, aber saisonale/zyklische Korrekturrisiken bleiben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Kontron

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,85 %. Emerson Electric notiert im Plus, mit +0,67 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +0,91 %. Schneider Electric legt um +0,09 % zu Siemens notiert im Plus, mit +0,88 %.

Kontron Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.