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    ORANGE Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ORANGE Aktie bisher Verluste von -2,35 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ORANGE Aktie.

    Besonders beachtet! - ORANGE Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.04.2026
    Foto: Martin Colombet - Orange

    Orange ist ein führender europäischer Telekomkonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV und IT-/Cloud-Services für Privat- und Geschäftskunden. Starke Position in Frankreich, Europa und ausgewählten Schwellenländern (v.a. Afrika). Hauptkonkurrenten: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica, Bouygues. USP: starke Marke, Konvergenzangebote, Glasfaserabdeckung und Präsenz in wachstumsstarken afrikanischen Märkten.

    ORANGE aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.04.2026

    Die ORANGE Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,35 % auf 17,680. Damit verliert die Aktie -0,425  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,60 %, geht es heute bei der ORANGE Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl die ORANGE Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,14 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ORANGE auf +30,22 %.

    ORANGE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,30 %
    1 Monat +3,87 %
    3 Monate +24,14 %
    1 Jahr +43,71 %
    Stand: 17.04.2026, 10:38 Uhr

    Informationen zur ORANGE Aktie

    Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,04 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 17.04. - TecDAX stark +1,34 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Bouygues Telecom, the Free–iliad Group and Orange enter exclusive negotiations with the Altice France group for the acquisition of SFR


    Press releaseParis, 17 April 2026 Bouygues Telecom, the Free–iliad Group and Orange enter exclusive negotiations with the Altice France group for the acquisition of SFR Following the due diligence phase initiated in 2026, Bouygues Telecom, the …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,14 %. Telefonica notiert im Plus, mit +1,04 %. Telecom Italia notiert im Plus, mit +0,40 %. Vodafone Group verliert -1,61 %

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    Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ORANGE

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    +24,14 %
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    +59,42 %
    +74,91 %
    +20,36 %
    -43,12 %
    ISIN:FR0000133308WKN:906849
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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