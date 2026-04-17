ORANGE Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.04.2026

Die ORANGE Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,35 % auf 17,680€. Damit verliert die Aktie -0,425 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,60 %, geht es heute bei der ORANGE Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Orange ist ein führender europäischer Telekomkonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV und IT-/Cloud-Services für Privat- und Geschäftskunden. Starke Position in Frankreich, Europa und ausgewählten Schwellenländern (v.a. Afrika). Hauptkonkurrenten: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica, Bouygues. USP: starke Marke, Konvergenzangebote, Glasfaserabdeckung und Präsenz in wachstumsstarken afrikanischen Märkten.

Obwohl die ORANGE Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,14 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ORANGE auf +30,22 %.

ORANGE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,30 % 1 Monat +3,87 % 3 Monate +24,14 % 1 Jahr +43,71 %

Informationen zur ORANGE Aktie

Stand: 17.04.2026, 10:38 Uhr

Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,04 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Press releaseParis, 17 April 2026 Bouygues Telecom, the Free–iliad Group and Orange enter exclusive negotiations with the Altice France group for the acquisition of SFR Following the due diligence phase initiated in 2026, Bouygues Telecom, the …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,14 %. Telefonica notiert im Plus, mit +1,04 %. Telecom Italia notiert im Plus, mit +0,40 %. Vodafone Group verliert -1,61 %

ORANGE Aktie jetzt kaufen?

Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.