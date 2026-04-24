Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: Bayer, Grenke, Volvo, Procter & Gamble & Norfolk Southern
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:30 Uhr, Schweiz: Holcim, Q1-Umsatz, Zug
07:00 Uhr, Deutschland: Atoss Software, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Signify, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (13.30)
07:00 Uhr, Schweden: Electrolux, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Telia Company AB, Q1-Zahlen
07:20 Uhr, Schweden: Volvo AB, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Forvia, Q1-Umsatz
07:45 Uhr, Italien: Eni, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Norwegen: Yara, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Schweden: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Bayer, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Frankreich: L' Oréal, Hauptversammlung
13:00 Uhr, USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen
14:00 Uhr, USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 2/26
10:00 Uhr, Italien: Handels- und Leistungsbilanz 2/26
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 2/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 17.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA IWF Treffen 11:00 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 15:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 18:30 USA Fed's Daly speech 20:00 USA Fed-Mitglied Waller spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Starkes Depot für turbulente Märkte
|15:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Profitieren Sie in 2026 vom besten Wertpapierdepot
|26.04. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|27.04. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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