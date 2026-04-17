Oracle Aktie gewinnt an Wert - 17.04.2026

Die Oracle Aktie kann am heutigen Handelstag um +1,64 % auf 153,86€ zulegen. Das sind +2,48 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Oracle Aktie. Nach einem Plus von +5,21 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 153,86€, mit einem Plus von +1,64 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Oracle Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,90 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Oracle Aktie damit um +29,77 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -9,17 % verloren.

Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +29,77 % 1 Monat +13,72 % 3 Monate -6,90 % 1 Jahr +32,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Oracle Aktie

Stand: 17.04.2026, 10:47 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Kursbewegungen bei Oracle: Diskussionen zu einem möglichen Breakout mit Schluss über rund 162$ und Unterstützung bei 160$, starkem Momentum und hohem Volumen, Kursziel bis etwa 200 (auch in Euro genannt) sowie Erwartung höherer Tiefs. Fundamental werden KI-Potenzial, Kostensenkungen durch Entlassungen und Debatten zu Abstufungen bzw. Pleite-Gerüchten und Bewertung besprochen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Oracle eingestellt.

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 441,53 Mrd. € wert.

Eine neue Cloud-Allianz mit AWS treibt Oracle an, während auch der Softwaresektor insgesamt wieder Fahrt aufnimmt.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Salesforce und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Salesforce notiert im Plus, mit +1,61 %. IBM notiert im Plus, mit +0,87 %. Microsoft legt um +0,94 % zu SAP notiert im Plus, mit +4,13 %.

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Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.