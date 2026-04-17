HENSOLDT Aktie gewinnt an Wert - 17.04.2026

Mit einer Performance von +2,43 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +0,17 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 82,46€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten Verluste von -10,87 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HENSOLDT um +11,87 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,23 % 1 Monat -1,20 % 3 Monate -10,87 % 1 Jahr +22,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 17.04.2026, 10:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Aussicht auf die Kursentwicklung von HENSOLDT infolge steigender Verteidigungsaufträge und maritimer Sensorik. Mehrere Beiträge favorisieren Kauf‑Zielmarken um 101–105 EUR bzw. charttechnische Durchbrüche Richtung 96–118 EUR; zugleich wird die hohe Bewertung (KGV ca. 87, Forward ca. 54) und der notwendige Umbau/Produktion betont. Zudem wird die 50‑Küstenradar‑Auftragslage für 2026 diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,51 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.