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    LTG 5,75 % bis 05/27: Anleihe-Delisting beschlossen – Was Anleger jetzt wissen müssen

    Die LTG AG zieht ihre 5,75%-Anleihe vorzeitig vom Börsenparkett zurück: Das Delisting in Hamburg ist beschlossen, der letzte Handelstag steht kurz bevor.

    LTG 5,75 % bis 05/27: Anleihe-Delisting beschlossen – Was Anleger jetzt wissen müssen
    Foto: adobe.stock.com
    • LTG AG hat das Delisting ihrer 5,75% Inhaber-Schuldverschreibungen 2022/2027 (ISIN DE000A3MQS31, WKN A3MQS3) beschlossen.
    • Der Vorstand traf den Beschluss mit Zustimmung des Insolvenzverwalters.
    • Die Einbeziehung der Anleihe zum Handel im allgemeinen Freiverkehr an der Börse Hamburg wird gekündigt.
    • Die Gesellschaft wird unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen für ein schnellstmögliches Delisting ergreifen.
    • Letzter Handelstag im Freiverkehr an der Börse Hamburg wird spätestens der 29. Mai 2026 sein; das genaue Datum wird von der Börse Hamburg bekanntgegeben.
    • Begründung: Die mit dem Börsenhandel verbundenen Kosten sind angesichts der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft (Insolvenzverfahren über ihr Vermögen) nicht mehr angemessen.






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