BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts der Übernahme von Anteilen durch Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Der Ausbau der Beteiligung des Fahrdienstvermittlers sei eine interessante Entwicklung, schrieb Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schritt stehe vor dem Hintergrund, dass der Aktionär Prosus seinen Anteil auf einen einstelligen Prozentsatz reduzieren müsse. Dessen Anteil sinke nun von 27 auf 22 Prozent. Es blieben damit noch viele Unwägbarkeiten in einer "speziellen Konstellation" bei dem Essenslieferdienst./rob/tih/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,49 % und einem Kurs von 20,83EUR auf Tradegate (17. April 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,10

Kursziel alt: 35,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,10 € , was eine Steigerung von +67,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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