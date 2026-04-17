BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts der Übernahme von Anteilen durch Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Der Ausbau der Beteiligung des Fahrdienstvermittlers sei eine interessante Entwicklung, schrieb Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schritt stehe vor dem Hintergrund, dass der Aktionär Prosus seinen Anteil auf einen einstelligen Prozentsatz reduzieren müsse. Dessen Anteil sinke nun von 27 auf 22 Prozent. Es blieben damit noch viele Unwägbarkeiten in einer "speziellen Konstellation" bei dem Essenslieferdienst./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,49 % und einem Kurs von 20,83EUR auf Tradegate (17. April 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,10
Kursziel alt: 35,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,10
Kursziel alt: 35,10
Währung: EUR
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