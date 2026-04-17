JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. In puncto Umsatz unterscheide sich ihre Prognose nur wenig von der Konsensschätzung, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) liege ihre Erwartung rund 3 Prozent unter der durchschnittlichen Marktschätzung./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 189,1EUR auf Tradegate (17. April 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 285
Kursziel alt: 285
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 285
Kursziel alt: 285
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