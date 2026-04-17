JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. In puncto Umsatz unterscheide sich ihre Prognose nur wenig von der Konsensschätzung, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) liege ihre Erwartung rund 3 Prozent unter der durchschnittlichen Marktschätzung./rob/edh/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 189,1EUR auf Tradegate (17. April 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 285

Kursziel alt: 285

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

