AKTIEN IM FOKUS
Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt Software-Aktien
- Software- und Internetaktien zogen spürbar an im Dax
- SAP stieg über drei Prozent Nemetschek Teamviewer Ionos
- Deeskalation solide Unternehmensgewinne und KI Hoffnung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem weiterhin recht positiven Umfeld haben am Freitag Aktien aus dem Software- und Internetbereich spürbar angezogen. Sie profitierten von der jüngsten deutlichen Markterholung der Technologiewerte in den USA, die zuletzt in der wieder aufgenommenen Rekordjagd der Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 gemündet hat.
Damit zogen SAP an der Spitze des deutschen Leitindex Dax um mehr als drei Prozent an. Im Index der mittelgroßen Werte MDax schnellten Nemetschek , Teamviewer und Ionos zwischen gut fünf und fast sechs Prozent nach oben.
Die konjunktursensiblen US-Tech-Aktien werden derzeit von zunehmenden Anzeichen für eine Deeskalation im Iran-Krieg angetrieben. Als Antrieb hinzukommen solide Unternehmensgewinne und die Hoffnung, dass Künstliche Intelligenz die etablierten Geschäftsmodelle der Unternehmen nicht so stark gefährdet wie zuletzt befürchtet./la/nas
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,74 % und einem Kurs von 67,30 auf Tradegate (17. April 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +12,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,53 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 193,64 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +11,00 %/+52,23 % bedeutet.
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Die aktuelle Datenlage bei SAP deutet massiv auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hin. Hier ist der Deep-Dive:
1. Options-Flow & Smart Money Positioning
• Call-Resistance: Die $190 Calls (Exp. 17. April) wurden zu 100% am Bid gehandelt. Das ist ein klares Signal für institutionelles Selling (Short Calls) – die Stillhalter deckeln den Kurs nach oben ab.
• Put-Conviction: Im Gegensatz dazu wurden die $170 Puts (Exp. 17. April) zu 100% am Ask gekauft. Hier wird aktiv auf einen Rücksetzer unter die psychologisch wichtige $170-Marke (ADR-Basis) gesetzt.
• Open Interest: Die "Lotto-Calls" der Privatanleger spielen aufgrund des geringen Volumens keine Rolle für die Kursdynamik. Das Smart Money dominiert das Feld.
2. Steigendes Short-Interest (NYSE/ADR)
• Die Leerverkäufe zeigen eine steile Aufwärtstendenz: Mittlerweile sind 5,71 Mio. Aktien short (0,55% vom Freefloat).
• Die Days to Cover (DTC) sind auf 1,85 Tage gestiegen. Dies erhöht den Verkaufsdruck, da Short-Positionen bei fallenden Kursen aggressiver ausgebaut werden können.
3. Charttechnik & Dynamik
• XETRA-Breakdown: Der Kurs notiert aktuell bei 144,00 €, weit entfernt von den Höchstständen im November.
• Indikatoren: Der RSI von 33,8 zeigt zwar eine leichte Überverkaufung, aber keinen Boden. Der Kurs klebt am unteren Bollinger-Band – ein Zeichen für starke bärische Dynamik ohne echte Käufergegenwehr.
• US-Arbitrage: Die Richtung wird primär über die ADRs in den USA vorgegeben. Das dortige bärische Sentiment wird den Xetra-Handel am Nachmittag weiter belasten.
Fazit: Struktureller Abwärtstrend intakt. Die Kombination aus aktivem Put-Buying, aggressivem Call-Selling und steigenden Short-Quoten spricht eine eindeutige Sprache.
Thesis: Short-Tendenz steigend. Nächstes Ziel ist der nachhaltige Bruch der aktuellen Unterstützungszonen.
Wie soll denn KI die Software von SAP ersetzen?
Es gibt auf YT ein kürzliches Interview vom CEO Klein bei Pioneer. Dort wird der Trend zu KI eindeutig bestätigt, die Zeitschiene sowie der erzielbare Produktivitätsfortschritt bei den Endnutzern, aktuelle Kunden von SAP, Oracle, Salesforce ect, jedoch offen gelassen. Die Umsetzung hängt nun mal sehr stark von den Kunden ab!