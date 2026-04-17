Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt Software-Aktien

Die aktuelle Datenlage bei SAP deutet massiv auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hin. Hier ist der Deep-Dive:

1. Options-Flow & Smart Money Positioning

• Call-Resistance: Die $190 Calls (Exp. 17. April) wurden zu 100% am Bid gehandelt. Das ist ein klares Signal für institutionelles Selling (Short Calls) – die Stillhalter deckeln den Kurs nach oben ab.

• Put-Conviction: Im Gegensatz dazu wurden die $170 Puts (Exp. 17. April) zu 100% am Ask gekauft. Hier wird aktiv auf einen Rücksetzer unter die psychologisch wichtige $170-Marke (ADR-Basis) gesetzt.

• Open Interest: Die "Lotto-Calls" der Privatanleger spielen aufgrund des geringen Volumens keine Rolle für die Kursdynamik. Das Smart Money dominiert das Feld.

2. Steigendes Short-Interest (NYSE/ADR)

• Die Leerverkäufe zeigen eine steile Aufwärtstendenz: Mittlerweile sind 5,71 Mio. Aktien short (0,55% vom Freefloat).

• Die Days to Cover (DTC) sind auf 1,85 Tage gestiegen. Dies erhöht den Verkaufsdruck, da Short-Positionen bei fallenden Kursen aggressiver ausgebaut werden können.

3. Charttechnik & Dynamik

• XETRA-Breakdown: Der Kurs notiert aktuell bei 144,00 €, weit entfernt von den Höchstständen im November.

• Indikatoren: Der RSI von 33,8 zeigt zwar eine leichte Überverkaufung, aber keinen Boden. Der Kurs klebt am unteren Bollinger-Band – ein Zeichen für starke bärische Dynamik ohne echte Käufergegenwehr.

• US-Arbitrage: Die Richtung wird primär über die ADRs in den USA vorgegeben. Das dortige bärische Sentiment wird den Xetra-Handel am Nachmittag weiter belasten.

Fazit: Struktureller Abwärtstrend intakt. Die Kombination aus aktivem Put-Buying, aggressivem Call-Selling und steigenden Short-Quoten spricht eine eindeutige Sprache.

Thesis: Short-Tendenz steigend. Nächstes Ziel ist der nachhaltige Bruch der aktuellen Unterstützungszonen.



