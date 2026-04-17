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    AKTIEN IM FOKUS

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    Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt Software-Aktien

    Für Sie zusammengefasst
    • Software- und Internetaktien zogen spürbar an im Dax
    • SAP stieg über drei Prozent Nemetschek Teamviewer Ionos
    • Deeskalation solide Unternehmensgewinne und KI Hoffnung
    AKTIEN IM FOKUS - Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt Software-Aktien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem weiterhin recht positiven Umfeld haben am Freitag Aktien aus dem Software- und Internetbereich spürbar angezogen. Sie profitierten von der jüngsten deutlichen Markterholung der Technologiewerte in den USA, die zuletzt in der wieder aufgenommenen Rekordjagd der Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 gemündet hat.

    Damit zogen SAP an der Spitze des deutschen Leitindex Dax um mehr als drei Prozent an. Im Index der mittelgroßen Werte MDax schnellten Nemetschek , Teamviewer und Ionos zwischen gut fünf und fast sechs Prozent nach oben.

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    Die konjunktursensiblen US-Tech-Aktien werden derzeit von zunehmenden Anzeichen für eine Deeskalation im Iran-Krieg angetrieben. Als Antrieb hinzukommen solide Unternehmensgewinne und die Hoffnung, dass Künstliche Intelligenz die etablierten Geschäftsmodelle der Unternehmen nicht so stark gefährdet wie zuletzt befürchtet./la/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,74 % und einem Kurs von 67,30 auf Tradegate (17. April 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +12,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 193,64 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +11,00 %/+52,23 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Korrektur der SAP-Aktie: Analystenrückenwind (Jefferies Kaufempfehlung) steht bärischen Signalen gegenüber. Thema sind 52W-Tief 137,54, XETRA-Breakdown (~144 €), überverkaufte Oszillatoren, RSI ~33,8, aggressives Call‑Selling/Puts‑Kauf im Optionsflow sowie steigendes Short‑Interest; Diskussion über mögliche spekulative Gegenbewegung mit klaren Stopps.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

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