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    Trendwende?

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    Diese Analysten wetten jetzt auf Target

    Die Aktie des US-Einzelhändlers Target erhält neuen Rückenwind, da Morgan Stanley und Jefferies im Konzernumbau deutliches Kurspotenzial sehen.

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    Trendwende? - Diese Analysten wetten jetzt auf Target
    Foto: Sue Ogrocki - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Nachdem die Target-Aktie im Jahr 2025 um rund 28 Prozent eingebrochen war, verzeichnet sie seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von etwa 26 Prozent. Damit ist der Konzern auf dem besten Weg, eine mehrjährige Verlustserie zu durchbrechen.

    Trotz dieser Rallye liegt der Kurs noch deutlich unter dem Allzeithoch von über 268 US-Dollar aus dem November 2021. Seitdem hat das Papier mehr als die Hälfte seines Wertes verloren – ein Rückgang, der vor allem auf schwache Verkaufszahlen in wichtigen Segmenten wie Haushaltswaren und Bekleidung zurückzuführen ist.

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    Im März kündigte Target eine umfassende Neuausrichtung an. Ziel ist es, die Kundenfrequenz in den Filialen wieder zu steigern und verlorene Marktanteile zurückzugewinnen.

    Morgan Stanley sieht Turnaround

    Analyst Simeon Gutman von Morgan Stanley sieht klare Fortschritte: Der Turnaround beginne mit der Rückgewinnung von Kunden – ein Prozess, der Zeit benötige, aber bereits eingesetzt habe.

    Die Bank bestätigte ihr "Overweight"-Rating und setzte ein Kursziel von 145 US-Dollar.

    Jefferies: Markt unterschätzt Gewinnpotenzial

    Auch Jefferies zeigt sich optimistisch. Analyst Corey Tarlowe argumentiert, dass der Markt die Erholung von Target falsch einpreise.

    Während viele Investoren lediglich von einer langsamen Umsatzbelebung ausgehen, könnte das eigentliche Potenzial laut Tarlowe auf der Gewinnseite liegen. Verbesserte Margen, strengere Rabattpolitik und eine optimierte Produktmischung könnten die Profitabilität deutlich steigern.

    Jefferies vergibt ein "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 140 US-Dollar.

    Gewinnsprung in Sicht?

    Jefferies prognostiziert, dass sich der Gewinn je Aktie bis 2026 mehr als verdreifachen könnte – getragen von der strategischen Neuausrichtung und effizienteren Abläufen. Kurzfristig dürften vor allem Verbesserungen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Kosmetik für Impulse sorgen.

    Im weiteren Jahresverlauf könnte zudem eine Neuaufstellung im Segment Home & Décor zusätzliche Wachstumschancen eröffnen.

    Analystenkonsens bleibt zurückhaltend

    Trotz der positiven Einschätzungen bleibt die Mehrheit der Analysten vorsichtig. Laut Daten von LSEG empfehlen 24 von 39 Experten die Aktie lediglich zum Halten, während nur 12 ein Kauf- oder starkes Kauf-Rating vergeben.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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