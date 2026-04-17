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    Islamabad bereitet sich auf weitere Verhandlungsrunde vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Pakistan bereitet Islamabad auf Verhandlungen vor
    • Medienregistrierung gestartet und Kräfte verlegt
    • Asim Munir verlängert Aufenthalt in Teheran
    Islamabad bereitet sich auf weitere Verhandlungsrunde vor
    Foto: Stringer - dpa

    ISLAMABAD (dpa-AFX) - Pakistan bereitet sich auf weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten in der Hauptstadt Islamabad vor. Registrierungen für Medienvertreter haben begonnen und es wurde zusätzliches Sicherheitspersonal in die Stadt verlegt.

    Aus pakistanischen Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass Pakistans Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, seinen Aufenthalt in Teheran verlängert habe. Munir war am Mittwoch in der iranischen Hauptstadt eingetroffen. Er wird als wichtiger Vermittler zwischen den Kriegsparteien angesehen und sein Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump gilt als gut.

    Trump hatte zuletzt davon gesprochen, im Falle einer Einigung mit dem Iran selbst zur Vertragsunterzeichnung nach Islamabad zu reisen. Auch aus pakistanischen Sicherheitskreisen heißt es, eine neuerliche Verhandlungsrunde würde größer werden als die vergangene. Am letzten Wochenende hatten sich Vermittler der Kriegsparteien in Islamabad zu ersten Gesprächen getroffen. Ein Ergebnis wurde dabei allerdings nicht erzielt./mar/DP/stw





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