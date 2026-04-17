BARCLAYS stuft LOREAL auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Nicht zuletzt wegen einer laufenden IT-Umstellung dürfte das Jahr 2026 für den Kosmetikkonzern holprig werden, schrieb Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Jahresstart dürfte stark gewesen sein, angetrieben vom Geschäft in den USA und Europa./rob/niw/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 348,8EUR auf Tradegate (17. April 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 435
Kursziel alt: 435
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 435
Kursziel alt: 435
Währung: EUR
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