UBS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach den Erkenntnissen vom Kapitalmarkttag des Sartorius-Konzerns dürften die anstehenden Quartalszahlen des Laborausrüsters wenig Neues liefern, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresprognose sei im Vergleich zur Konkurrenz konservativ./rob/niw/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 228,6EUR auf Tradegate (17. April 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

