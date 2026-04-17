UBS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach den Erkenntnissen vom Kapitalmarkttag des Sartorius-Konzerns dürften die anstehenden Quartalszahlen des Laborausrüsters wenig Neues liefern, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresprognose sei im Vergleich zur Konkurrenz konservativ./rob/niw/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 228,6EUR auf Tradegate (17. April 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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