Ihre wichtigsten Termine
Spannende Zahlen von: Verizon Communications, Südzucker und Bed Bath & Beyond
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Q4-Umsatz
07:00 Uhr, Deutschland: Nordex, Q1-Zahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Henkel, Hauptversammlung
13:00 Uhr, USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen
19:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse - Q1-Zahlen, Eschborn
USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen, Midvale
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Finnland: Verbrauchervertrauen 4/26
08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 5/26
16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 27.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU GfK Consumer Confidence Survey 18:30 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: Live-Daytrading-Sitzung mit Wim Lievens
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|28.04. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin