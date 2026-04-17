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    Silber-Schock?

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    Trotz Defizit drohen 2026 wilde Schwankungen statt neuer Rekorde

    Der Silbermarkt bleibt angespannt, doch neue Rekorde sind laut Bloomberg nicht ausgemacht. Statt eines geradlinigen Anstiegs könnten 2026 vor allem starke Ausschläge und eine zähe Seitwärtsphase dominieren.

    Silber-Schock? - Trotz Defizit drohen 2026 wilde Schwankungen statt neuer Rekorde

    Silber bleibt 2026 einer der spannendsten, aber auch nervösesten Rohstoffmärkte überhaupt. Zwar steuert der Markt weiter auf ein Angebotsdefizit zu, doch genau das reicht laut Bloomberg Intelligence offenbar nicht automatisch für neue Rekordstände.

    Statt eines geradlinigen Anstiegs könnte Silber nun in eine Phase eintreten, die von hoher Volatilität, zäher Preisbildung und heftigen Richtungswechseln geprägt ist. Besonders interessant ist dabei: Hohe Preise selbst könnten beginnen, Angebot und Nachfrage so zu verändern, dass der Markt sich eher in einer breiten Spanne einpendelt, statt sofort wieder Richtung Januar-Hoch zu marschieren.

    Kommt also der nächste große Schub bei Silber – oder erst einmal ein wilder Zickzack-Markt?

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    Silber-Schock? Trotz Defizit drohen 2026 wilde Schwankungen statt neuer Rekorde Der Silbermarkt bleibt auch 2026 eines der meistdiskutierten Themen im Rohstoffsektor. Zwar steuert Silber weiterhin auf ein Angebotsdefizit zu, doch nach Ansicht der Analysten von Bloomberg Intelligence reicht das allein nicht aus, um die Preise wieder auf die Höchststände von Januar zu treiben. Stattdessen zeichnet sich aus seiner Sicht ein Marktbild ab, das weniger von einem geradlinigen weiteren Anstieg als von erhöhter Volatilität, zäher Preisbildung und einer möglichen längeren Seitwärtsbewegung geprägt ist.
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