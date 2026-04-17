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    SNP: Erfolgreiches Q1 2026 mit deutlicher Ergebnissteigerung

    SNP startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: Umsatz, EBIT und Auftragseingang legen deutlich zu, während der Ausblick für das Gesamtjahr unverändert zuversichtlich bleibt.

    SNP: Erfolgreiches Q1 2026 mit deutlicher Ergebnissteigerung
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Im ersten Quartal 2026 erzielte SNP einen Konzernumsatz von rund 79 Mio. €, was einem Anstieg von ca. 19 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das EBIT stieg deutlich auf etwa 15 Mio. €, was eine Steigerung von ca. 90 % gegenüber dem ersten Quartal 2025 (7,9 Mio. €) bedeutet.
    • Der Auftragseingang lag im ersten Quartal 2026 bei etwa 87 Mio. €, im Vergleich zu 75,4 Mio. € im Vorjahr.
    • Trotz der positiven Geschäftsentwicklung bestätigt SNP den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, mit einem erwarteten Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich.
    • Das Unternehmen prognostiziert eine Steigerung des EBIT im niedrigen zweistelligen Prozentbereich für 2026.
    • Die vollständigen Quartalszahlen werden am 7. Mai 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei SNP Schneider-Neureither & Partner ist am 17.06.2026.

    Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 82,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.


    SNP Schneider-Neureither & Partner

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