SNP: Erfolgreiches Q1 2026 mit deutlicher Ergebnissteigerung
SNP startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: Umsatz, EBIT und Auftragseingang legen deutlich zu, während der Ausblick für das Gesamtjahr unverändert zuversichtlich bleibt.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Im ersten Quartal 2026 erzielte SNP einen Konzernumsatz von rund 79 Mio. €, was einem Anstieg von ca. 19 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBIT stieg deutlich auf etwa 15 Mio. €, was eine Steigerung von ca. 90 % gegenüber dem ersten Quartal 2025 (7,9 Mio. €) bedeutet.
- Der Auftragseingang lag im ersten Quartal 2026 bei etwa 87 Mio. €, im Vergleich zu 75,4 Mio. € im Vorjahr.
- Trotz der positiven Geschäftsentwicklung bestätigt SNP den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, mit einem erwarteten Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich.
- Das Unternehmen prognostiziert eine Steigerung des EBIT im niedrigen zweistelligen Prozentbereich für 2026.
- Die vollständigen Quartalszahlen werden am 7. Mai 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei SNP Schneider-Neureither & Partner ist am 17.06.2026.
Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 82,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.
-0,97 %
+0,50 %
+0,50 %
+4,37 %
+21,56 %
+174,32 %
+36,82 %
+164,33 %
+269,30 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte