    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Buy or Goodbye?

    421 Aufrufe 421 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla, Amazon, Netflix und Thyssenkrupp - Die Analystenstimmen des Tages

    Tesla, Amazon, Netflix und Thyssenkrupp: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Buy or Goodbye? - Tesla, Amazon, Netflix und Thyssenkrupp - Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Dall-E

    Barclays stuft Tesla auf "Equal Weight"

    Tesla

    +3,14 %
    +10,24 %
    -4,56 %
    -11,61 %
    +52,24 %
    +93,73 %
    +60,75 %
    +45,54 %
    +32.411,94 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
    Tesla direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer wolle seine geplante Chip-Fabrik Terafab mit Lichtgeschwindigkeit hochfahren, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es werde bereits Halbleiterausrüstung bestellt, wobei es bei vielen Teilen Lieferschwierigkeiten geben dürfte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    442,80€
    Basispreis
    3,74
    Ask
    × 6,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    332,02€
    Basispreis
    5,99
    Ask
    × 6,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Barclays stuft Amazon auf "Overweight"

    Amazon

    +1,79 %
    +8,17 %
    +17,80 %
    +6,60 %
    +37,00 %
    +126,29 %
    +48,70 %
    +665,81 %
    +312.653,62 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
    Amazon direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Das Cloudgeschäft AWS dürfte in den kommenden Jahren von Künstlicher Intelligenz profitieren, schrieb Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Thema KI habe sich in den vergangenen Monaten deutlich weiterentwickelt und könne die starke Entwicklung der Amazon-Aktie weiter antreiben.

    JPMorgan senkt das Kursziel für Netflix

    Netflix

    -9,20 %
    -8,09 %
    +0,16 %
    +9,14 %
    -3,32 %
    +167,27 %
    +80,43 %
    +738,66 %
    +4.410,33 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484
    Netflix direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 120 auf 118 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sein positiver Blick auf den Streaming-Riesen habe sich nicht geändert, schrieb Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Enttäuschung einiger Börsianer, dass Netflix seine Jahresziele nicht erhöht habe, könne er aber verstehen. Eine mögliche Kursschwäche biete eine Kaufgelegenheit.

    Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp

    ThyssenKrupp

    +7,74 %
    +13,54 %
    +22,06 %
    -13,46 %
    +25,32 %
    +63,63 %
    +1,16 %
    -42,57 %
    +20,61 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
    ThyssenKrupp direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftszahlen der europäischen Stahlproduzenten dürften sich im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben, allerdings nur leicht, schrieb Tom Zhang in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die geopolitischen Risiken aus Nahost dürften hinsichtlich der Nachfrage nicht außer Acht gelassen werden. Für Thyssenkrupp schraubte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr etwas nach unten.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!
    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 357,42$, was einem Rückgang von -10,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Buy or Goodbye? Tesla, Amazon, Netflix und Thyssenkrupp - Die Analystenstimmen des Tages Tesla, Amazon, Netflix und Thyssenkrupp: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     