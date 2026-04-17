JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Anteilsaufstockung durch Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Amerikaner sprächen von einem "opportunistischen" Vorgehen, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte nimmt zwar die anhaltende Debatte rund um die Erhaltung der Marktanteile in Korea und in der Region Nahost-Nordafrika zur Kenntnis, bleibt aber angesichts der attraktiven Bewertung des Essenslieferdienstes bei seiner positiven Empfehlung./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 20,89EUR auf Tradegate (17. April 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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