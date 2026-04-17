JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Anteilsaufstockung durch Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Amerikaner sprächen von einem "opportunistischen" Vorgehen, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte nimmt zwar die anhaltende Debatte rund um die Erhaltung der Marktanteile in Korea und in der Region Nahost-Nordafrika zur Kenntnis, bleibt aber angesichts der attraktiven Bewertung des Essenslieferdienstes bei seiner positiven Empfehlung./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 20,89EUR auf Tradegate (17. April 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00 € , was eine Steigerung von +24,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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